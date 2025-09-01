Ціни на мідь наблизились до важливої позначки: скільки коштує метал
- Ціна на мідь на Лондонській біржі металів піднялася до 9 928 доларів за тонну, наближаючись до позначки 10 тисяч доларів.
- Зростання цін пов'язане з ослабленням долара та стабільним попитом, особливо в Китаї, де споживання міді зросло на 10% у першій половині року.
На Лондонській біржі металів мідь піднялася до важливої позначки у 10 тисяч доларів за тонну. Це відбувається на тлі ослаблення долара і відносно стабільного попиту.
Які ціни на мідь?
У серпні вартість важливого для енергетики металу збільшилася на 3%, а в понеділок, 1 вересня, додала ще 0,3%, досягнувши 9 928 доларів за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Ослаблення курсу долара традиційно підтримує сировинні товари, що котируються в американській валюті, оскільки робить їх більш доступними для покупців за межами США.
Цікаво! Останній раз мідь піднімалася вище позначки в 10 тисяч доларів в липні.
Попри прогнози про можливе зниження цін після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від введення імпортних мит на найбільш поширені види металу, вартість міді в Америці залишається вище лондонської, яка вважається світовим орієнтиром.
Крім того, попит на мідь підтримувався активністю в Китаї. Щоправда, в аналітиків є побоювання, що в другій половині зростання попиту в КНР буде більш помірним.
Важливо! За даними компанії Zijin Mining Group, споживання на найбільшому світовому ринку в першій половині року зросло приблизно на 10%.
Загальні показники економічної активності в Китаї, схоже, погіршуються, а зростання споживання міді та алюмінію в останні місяці сповільнилося, що відповідає очікуванням,
– зазначили аналітики Goldman Sachs Group.
Що відбувається з цінами на мідь?
- Провідні мідеплавильні компанії Китаю продемонстрували рекордне зростання прибутку за підсумками першого півріччя 2025 року. Головною причиною стало формування глобального дефіциту сировини, що поставило їхніх закордонних конкурентів у складне становище. Дохід найбільшого виробника рафінованої міді в країні, компанії Jiangxi Copper. Її чистий прибуток досяг приблизно 4,17 млрд юанів (майже 585 млн доларів США), що є найвищим показником з 2011 року.
- Також ми писали про найбільший у світі кар'єр з видобутку міді – Бінгем-Каньйон в штаті Юта (США). Ця гігантська шахта глибиною 1,2 кілометра і довжиною 4 кілометри є джерелом не лише міді, але й інших важливих металів: молібдену, золота, срібла та телуру, які видобуваються під час переробки мідної руди.