На Лондонской бирже металлов медь поднялась до важной отметки в 10 тысяч долларов за тонну. Это происходит на фоне ослабления доллара и относительно стабильного спроса.

Какие цены на медь?

В августе стоимость важного для энергетики металла увеличилась на 3%, а в понедельник, 1 сентября, прибавила еще 0,3%, достигнув 9 928 долларов за тонну, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ослабление курса доллара традиционно поддерживает сырьевые товары, котирующиеся в американской валюте, поскольку делает их более доступными для покупателей за пределами США.

Интересно! Последний раз медь поднималась выше отметки в 10 тысяч долларов в июле.

Несмотря на прогнозы о возможном снижении цен после того, как президент США Дональд Трамп отказался от введения импортных пошлин на наиболее распространенные виды металла, стоимость меди в Америке остается выше лондонской, которая считается мировым ориентиром.

Кроме того, спрос на медь поддерживался активностью в Китае. Правда, у аналитиков есть опасения, что во второй половине рост спроса в КНР будет более умеренным.

Важно! По данным компании Zijin Mining Group, потребление на крупнейшем мировом рынке в первой половине года выросло примерно на 10%.

Общие показатели экономической активности в Китае, похоже, ухудшаются, а рост потребления меди и алюминия в последние месяцы замедлился, что соответствует ожиданиям,

– отметили аналитики Goldman Sachs Group.

