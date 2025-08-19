Які прогнози виробництва та експорту металів?

За даними BHP Group, попри невизначені світові перспективи, стійкість китайського експорту, а також прискорене зростання в Індії сприятимуть попиту на метали та залізну руду в найближчі роки, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Ціни на метали в Україні: як змінились тарифи на брухт

У найбільшій гірничодобувній компанії світу зазначили, що зростання економіки Китаю в найближчі квартали може сповільнитися, але експорт металів залишиться відносно стабільним. Це важливий фактор для світового ринку сталі, який перебуває під тиском через тривалу кризу в китайській нерухомості.

Важливо! У липні виробництво сталі в Китаї досягло 9,84 мільйона тонн, перевищивши показники попереднього місяця. Таким чином були спростовані прогнози щодо зниження.

На тлі цього річний базовий прибуток BHP знизився більш ніж на чверть: тиск на бізнес чинило падіння цін на залізну руду і коксівне вугілля.

При цьому компанія розраховує, що нові інфраструктурні проєкти Китаю, включаючи будівництво великої греблі в Тибеті, підтримають попит на сировину.

Цікаво! У BHP також очікують високий попит Китаю на мідь у 2026 році. Додаткову підтримку ринку можуть надати перебої з глобальними постачаннями.

Зростання споживання металів очікується і в Індії, де інвестиції в інфраструктуру і розширення промислового виробництва здатні різко збільшити попит на залізну руду і сталь.

За прогнозом країна, яка в останні роки експортувала в середньому близько 30 мільйонів тонн залізної руди, може періодично виступати як імпортер у разі перебоїв з внутрішніми постачаннями.

Які ціни на метали?

У вівторок, 19 серпня, залізна руда знизилася на 0,4% до 101,05 долара за тонну.

На Лондонській біржі металів зафіксовані такі ціни: