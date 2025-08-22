Почему растет спрос на литий?

Июль стал самым напряженным месяцем для Гуанчжоуской фьючерсной биржи с момента запуска литиевых контрактов в 2023 году. Объем торгов достиг рекорда, а открытый интерес (количество незакрытых позиций по ценам) также обновил максимум, и этот рост продолжается в августе, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Китай рекордно увеличил экспорт редкоземельных металлов

Площадка быстро превратилась в популярный инструмент для ставок на литий – основной металл для развития электромобилей. Теперь же неопределенность вокруг поставок в городе Ичунь, одном из крупнейших центров добычи Китая, привела к резким колебаниям цен.

На китайских товарных биржах чрезвычайно большая доля спекулятивных и частных инвесторов и это делает ежедневные колебания более резкими,

– отметил руководитель по развитию рынков компании Fastmarkets Прземек Коралевски.

Важно! В июле наиболее активные контракты поднимались выше 11 135 долларов за тонну В августе цены выросли более чем на 30%, превысив 12 535 долларов.

Дополнительную напряженность внесла остановка крупной шахты в начале августа: крупнейший производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology не стал продлевать лицензию на добычу. Это вызвало опасения, что Пекин может усилить контроль и над другими проектами в регионе.

Интересно! Контракты на карбонат лития – очищенную форму металла, используемого в производстве автомобильных аккумуляторов, – в последние недели часто торговались на дневных лимитах. В июле биржа трижды вмешивалась, чтобы сдержать спекулятивную активность, ограничивая открытие новых позиций.

Как отмечается, Гуанчжоуская биржа играет важную роль в работе литиевого рынка.