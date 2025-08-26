Ціни на метали в Україні: скільки коштує брухт у серпні
- Металургійні заводи Україні у 2025 році працюють на 45% потужності через війну та економічну нестабільність.
- Ціни на металобрухт у серпні в Україні: чорні метали – 3-6 грн/кг, мідь – 250-320 грн/кг, латунь – 150-190 грн/кг, алюміній – 55-80 грн/кг.
В Україні ціни на металобрухт постійно коливаються, оскільки залежать від загальної економічної ситуації та ринкових процесів. Наразі на пунктах приймання ціни на чорні та кольорові метали трохи знизились.
Що відбувається у металургійному секторі України?
У 2025 році гірничо-металургійний комплекс України продовжує працювати в умовах війни та економічної нестабільності. Ці фактори безпосередньо позначаються на рівні завантаження виробничих потужностей, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.
За підсумками першого півріччя поточного року загальний рівень завантаження металургійних підприємств склав близько 45% (у 2024 році – 46%). При цьому показники окремих заводів значно відрізняються.
Середнє завантаження металургійних заводів у 2025 році:
- "Каметсталь" – 61%;
- "Запоріжсталь" – 74%;
- "Інтерпайп Сталь" – 65,6%;
- "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 27,5%;
- Дніпровський металургійний завод – 4%.
Після початку повномасштабного вторгнення становище феросплавної галузі різко погіршилося: наприкінці 2023 року Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів призупинили роботу.
Важливо! Заводи феросплавів зупинялись через високі ціни на електроенергію та близькість до лінії фронту.
З другого кварталу 2024 року підприємства частково відновили діяльність і почали поступово збільшувати обсяги. Однак завантаження залишалося вкрай низьким – не більше 8–9% за підсумками року.
Які ціни на металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?
Вартість металобрухту в Україні формується з урахуванням кількох чинників. Головними є тип металу: чорний чи кольоровий, а також його стан і ступінь чистоти.
Важливо! Для великих партій приймальні пункти часто пропонують більш вигідні умови.
Крім того, ціни на брухт можуть помітно відрізнятися не лише між різними містами, а й в різних пунктах приймання вторсировини в одному населеному пункті.
Середні ціни на брухт в Україні:
- чорні метали: 3-6 гривень за кілограм;
- мідь: 250-320 гривень за кілограм;
- латунь: 150-190 гривень за кілограм;
- алюміній: 55-80 гривень за кілограм.