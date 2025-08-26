Укр Рус
26 серпня, 12:00
Ціни на метали в Україні: скільки коштує брухт у серпні

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Металургійні заводи Україні у 2025 році працюють на 45% потужності через війну та економічну нестабільність.
  • Ціни на металобрухт у серпні в Україні: чорні метали – 3-6 грн/кг, мідь – 250-320 грн/кг, латунь – 150-190 грн/кг, алюміній – 55-80 грн/кг.

В Україні ціни на металобрухт постійно коливаються, оскільки залежать від загальної економічної ситуації та ринкових процесів. Наразі на пунктах приймання ціни на чорні та кольорові метали трохи знизились.

Що відбувається у металургійному секторі України?

У 2025 році гірничо-металургійний комплекс України продовжує працювати в умовах війни та економічної нестабільності. Ці фактори безпосередньо позначаються на рівні завантаження виробничих потужностей, пише 24 Канал з посиланням на GMK Center.

За підсумками першого півріччя поточного року загальний рівень завантаження металургійних підприємств склав близько 45% (у 2024 році –  46%). При цьому показники окремих заводів значно відрізняються. 

Середнє завантаження металургійних заводів у 2025 році: 

  • "Каметсталь" – 61%;
  • "Запоріжсталь" – 74%;
  • "Інтерпайп Сталь" – 65,6%;
  • "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 27,5%;
  • Дніпровський металургійний завод – 4%.

Після початку повномасштабного вторгнення становище феросплавної галузі різко погіршилося: наприкінці 2023 року Запорізький і Нікопольський заводи феросплавів призупинили роботу.

Важливо! Заводи феросплавів зупинялись через високі ціни на електроенергію та близькість до лінії фронту. 

З другого кварталу 2024 року підприємства частково відновили діяльність і почали поступово збільшувати обсяги. Однак завантаження залишалося вкрай низьким – не більше 8–9% за підсумками року.

Які ціни на металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?
 

Вартість металобрухту в Україні формується з урахуванням кількох чинників. Головними є тип металу: чорний чи кольоровий, а також його стан і ступінь чистоти.

Важливо! Для великих партій приймальні пункти часто пропонують більш вигідні умови. 

Крім того, ціни на брухт можуть помітно відрізнятися не лише між різними містами, а й в різних пунктах приймання вторсировини в одному населеному пункті.

Середні ціни на брухт в Україні:

  • чорні метали: 3-6 гривень за кілограм;
  • мідь: 250-320 гривень за кілограм;
  • латунь: 150-190 гривень за кілограм;
  • алюміній: 55-80 гривень за кілограм.