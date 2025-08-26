В Украине цены на металлолом постоянно колеблются, поскольку зависят от общей экономической ситуации и рыночных процессов. Сейчас на пунктах приема цены на черные и цветные металлы немного снизились.

Что происходит в металлургическом секторе Украины?

В 2025 году горно-металлургический комплекс Украины продолжает работать в условиях войны и экономической нестабильности. Эти факторы непосредственно сказываются на уровне загрузки производственных мощностей, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center.

По итогам первого полугодия текущего года общий уровень загрузки металлургических предприятий составил около 45% (в 2024 году – 46%). При этом показатели отдельных заводов значительно отличаются.

Средняя загрузка металлургических заводов в 2025 году:

"Каметсталь" – 61%;

"Запорожсталь" – 74%;

"Интерпайп Сталь" – 65,6%

"АрселорМиттал Кривой Рог" – 27,5%;

Днепровский металлургический завод – 4%.

После начала полномасштабного вторжения положение ферросплавной отрасли резко ухудшилось: в конце 2023 года Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов приостановили работу.

Важно! Заводы ферросплавов останавливались из-за высоких цен на электроэнергию и близости к линии фронта.

Со второго квартала 2024 года предприятия частично возобновили деятельность и начали постепенно увеличивать объемы. Однако загрузка оставалась крайне низкой – не более 8–9% по итогам года.

Какие цены на металлолом черных и цветных металлов в Украине в августе?



Стоимость металлолома в Украине формируется с учетом нескольких факторов. Главными являются тип металла: черный или цветной, а также его состояние и степень чистоты.

Важно! Для крупных партий приемные пункты часто предлагают более выгодные условия.

Кроме того, цены на лом могут заметно отличаться не только между разными городами, но и в разных пунктах приема вторсырья в одном населенном пункте.

Средние цены на лом в Украине: