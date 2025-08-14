Що відбувається у металургійному секторі України?

За січень-липень 2025 року металургійні підприємства України виробили 3,62 мільйона тонн товарного металопрокату. Це на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на "Укрметалургпром".

За той самий період виплавка чавуну збільшилася на 6,7% рік і склала 4,36 мільйона тонн, тоді як виробництво сталі скоротилося на 7% – до 4,27 мільйона тонн. У липні випуск прокату знизився на 2% порівняно з червнем і на 6,2% порівняно з липнем минулого року – до 552 тисяч тонн.

Важливо! Згідно з прогнозами аналітиків 2025 буде важким для металургійної промисловості, оскільки світовий ринок сталі переживає кризовий період.

Виплавка чавуну за місяць зросла на 11,4% в річному вираженні та на 4,6% в місячному, досягнувши 692,1 тисячі тонн. При цьому виробництво сталі впало на 18,1% порівняно з липнем 2024 року і на 6,6% порівняно з червнем 2025 року — до 580,5 тисячі тонн, що стало мінімальним показником з березня.

Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні у серпні?

Вартість металобрухту в Україні залежить від низки факторів, зокрема:

типу металу (чорний або кольоровий);

якості та чистоти сировини;

розміру та форми фрагментів;

обсягів постачань (великі партії часто коштують більше).

Наразі спостерігається тенденція до зростання цін на металобрухт. Для точного розрахунку варто звертатися до конкретних приймальних пунктів.

Середні ціни на брухт в Україні: