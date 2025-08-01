Які збитки отримав Nippon Steel?

У п'ятницю, 1 серпня, у Nippon Steel повідомили, що зафіксувавши збиток у розмірі 40 млрд єн (приблизно 266 мільйонів доларів). Раніше передбачалося отримання прибутку у 200 мільярдів єн, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У червні найбільший виробник сталі в Японії завершив угоду з купівлі US Steel на суму 14,9 мільярда доларів. Завершення угоди стало можливим після 18-місячних переговорів і отримання схвалення з боку влади США.

Як відреагували в компанії?

У компанії зазначили, що на фінансові результати за рік вплине одноразовий збиток, пов'язаний з придбанням US Steel. Зокрема, 231,5 мільярда єн склали втрати через передачу 50% частки в спільному підприємстві AM/NS Calvert партнеру ArcelorMittal, а також інші фактори.

Важливо! Також компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 195,8 мільярда єн за квартал, що завершився 30 червня. Це значно перевищує прогноз аналітиків, опитаних LSEG, які очікували збиток на рівні 25,7 мільярда єн. Для порівняння: роком раніше Nippon Steel відзвітувала про чистий прибуток у розмірі 157,56 мільярда єн за аналогічний період.

Заступник голови Такахіро Морі заявив, що US Steel буде консолідована у звітності Nippon Steel протягом дев'яти місяців – з липня 2025 року по березень 2026 року.

За цей період очікується, що компанія принесе 80 млрд єн прибутку, а в наступному фінансовому році — ще 150 млрд єн, коли почне роботу новий завод Big River 2.

Ми розраховуємо, що внесок US Steel досягне 250 млрд єн вже незабаром після 2028 фінансового року, завдяки зростанню виробництва продукції з високою доданою вартістю і синергії від інвестицій у розмірі 11 мільярдів доларів. Передача передових технологій, таких як ненаправлені електромагнітні сталеві листи, дозволить істотно збільшити прибуток US Steel,

– зазначив Морі.

За словами Морі, цього місяця будуть розроблені конкретні плани дій для US Steel, які будуть включені в новий середньостроковий план управління Nippon Steel, очікуваний пізніше цього року. Крім того, компанія оголосила про спліт акцій у співвідношенні 5 до 1, який набере чинності з 1 жовтня.