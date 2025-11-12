Чому росте ціна на золото?

Припинення шатдауна в США, зокрема, сприятиме відновленню потоку економічних даних, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вартість золота сьогодні зросла на 0,3%. Ціна за унцію склала – 4 137,95 долара.

Для порівняння, за даними Reuters, 20 жовтня було встановлено ціновий рекорд. Тоді унція коштувала – 4 381,21 долара.

Золото утримує нещодавні зрослі ціни, оскільки Палата представників сьогодні голосує за припинення роботи уряду. Нещодавня цінова динаміка свідчить про те, що будь-які труднощі зі схваленням Палатою представників, такі як затримка, призведуть до швидкого падіння як акцій, так і дорогоцінних металів,

– наголосив трейдер металам Тай Вонг.

Нагадаємо! В США встановлено найтриваліший шатдаун – 42 дні.

Також вплив на вартість золота має очкування зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Вірять, що це рішення буде ухвалено – 63%.

Яка ціна інших дорогоцінних металів?