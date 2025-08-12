Які ціни на метали та залізну руду?

У вівторок, 12 серпня, ф'ючерси на залізну руду зросли на 1,4% і торгуються близько 105 доларів за тонну. Ф'ючерси на мідь виросли на 1%, до 104,55 долара за тонну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чому зростають ціни на металургійну продукцію?

Подорожчання металургійної продукції пов'язане з повідомленнями про те, що сталеливарним підприємствам Китаю наказано знизити обсяги випуску, щоб забезпечити більш сприятливі погодні умови до 3 вересня. Аналогічні розпорядження про призупинення роботи отримали і деякі виробники коксівного вугілля.

Що відбудеться 3 січня в Китаї?

В цей день в КНР пройде парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. Влада Китаю традиційно обмежує роботу найбільш "брудних" виробництв під час подібних заходів.

Сталеливарна галузь КНР залишається вкрай вразливою до державного регулювання виробництва, з огляду на рішучість Пекіна скоротити надлишкові потужності.

Деякі металургійні підприємства зараз нарощують запаси в очікуванні скорочень, щоб уникнути дефіциту до кінця місяця. Надлишок пропозиції на ринку чорних металів може призвести до зниження цін, якщо рівень запасів залишиться високим,

– зазначив аналітик компанії Henan Zhonggangwang Technology Group Пань Да.

У короткостроковій перспективі скорочення випуску сталі зазвичай призводить до зростання цін і прибутковості, що, своєю чергою, підвищує вартість сировини – залізної руди та коксівного вугілля.