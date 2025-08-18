Які ціни на метали?

На світових ринках металів спостерігалася змішана динаміка. Ціни на алюміній та цинк знизилися, а котирування міді залишилися практично без змін, оскільки інвестори обережно реагували на зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У понеділок, 18 серпня, на Лондонській біржі встановлені такі ціни на метали:

алюміній: 2607 доларів за тонну (-0,5%);

мідь: 9773,50 долара за тонну (+0,1%);

цинк: 2795 доларів за тонну (-2%);

сталь: 478 доларів за тонну (-0,2%).

Переговори мають відбутися в понеділок і стосуватися подальших кроків після американо-російського саміту, який завершився без введення нових санкцій і припинення вогню.

Що впливає на вартість металів?

Крім зустрічі Трампа та Зеленського Додатковий тиск на метали чинять уповільнення економічного зростання в Китаї, погіршення глобальних прогнозів через геополітичну напруженість і торговельні бар'єри.

У своєму останньому звіті компанія China Hongqiao Group зазначила, що світова економіка стикається з серйозними викликами, які змушують міжнародні організації переглядати прогнози в бік зниження.

Які ціни на залізну руду?

Залізна руда, навпаки, подорожчала після триденного зниження. Підтримкою для котирувань стали очікування сезонного відновлення попиту на сталь в Китаї.

Ф'ючерси на сировину, що використовується в сталеливарній промисловості, на початку торгів піднялися до 103 доларів за тонну після падіння більш ніж на 2% за попередні три сесії.

Примітно! Зниження було пов'язане зі скороченням виробництва сталі в Китаї в липні. Найбільший світовий виробник сталі виготовив менше ніж 80 мільйонів тонн – це мінімальний показник за останні сім років.

Аналітики Yongan Futures відзначають, що попит на сталь досяг мінімального рівня, і є надія на його відновлення в найближчі місяці. Виробництво поступово зростає, хоча попит на арматурний прокат в будівництві виявився слабкішим за прогнози.

Додатковим фактором, що впливає на ринок, залишаються очікування заходів Пекіна щодо скорочення надлишкових промислових потужностей.

Важливо! Такий крок може обмежити споживання залізної руди, але одночасно підвищити ціни на сталь і рентабельність галузі.