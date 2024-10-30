Що буде з ціною на нафту у 2025 році

Згідно з даними Світового банку, у 2025 році ціни на нафту можуть різко обвалитися. Наразі прогнозують падіння цін на сировину до мінімального рівня за 5 років.

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Головна причина різкого падіння цін на нафту – надлишок пропозиції. Прогнозують, що пропозиція перевищить попит у середньому на 1,2 мільйона барелів на добу.

Що відомо про Світовий банк Це кредитно-фінансова установа, яку створили в 1945 році. Це одна із найбільших організацій у світі, що надає допомогу з метою розвитку.

Виділяють кілька причин, які сприяють формуванню дисонансу попиту та пропозиції на ринку:

Економічні складнощі в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі. У країні фіксують сповільнення промислового виробництва та збільшення продажу електромобілів;

Також очікують збільшення обсягів видобутку сировини в країнах поза ОПЕК+. Зокрема, йдеться про Канаду, яка посилює свої позиції на ринку нафти. Також варто згадати про Гаяну, Бразилію та США.

Крім того, ОПЕК+ може відмовитися від політики добровільного скорочення обсягів видобування нафти, яку запровадили для підтримки цін на ринку, то це може призвести до збільшення надлишку пропозиції та падіння цін.