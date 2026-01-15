Метали летять вниз: як опустилась вартість золота та срібла сьогодні

Ціна на золото та срібло летить вниз. Така ситуація стала наслідком сукупності факторів, зокрема, того, що інвестори отримали прибутки після того, як вартість металів була зафіксована на рекордному рівні.

Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота впала і на фоні того, що Трамп дещо послабив свою риторику, відносно Ірану та голови ФРС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спотова вартість золота впала на 0,3%. Тепер цей метал коштує – 4 608,77 долара за унцію. Нагадаємо, ще вчора золото сягнуло рекордних – 4 642,72 долара, повідомляє Reuters.

Нагадаємо! Трамп вказав, що США можуть і не втручатись у справи Ірану. Наразі в іранській державі тривають масштабні протести. До цього Трамп погрожував керівництву Ірану втрутитися, якщо відбуватимуться вбивства населення. Натомість іранський уряд пообіцяв вдарити по базах США.

До того ж Трамп сказав, що не хоче поки звільняти голову ФРС Джерома Пауелла. Раніше американський президент говорив діаметрально інше.

Пізніше того ж дня будуть опубліковані щотижневі дані про кількість заявок на допомогу з безробіття в США за перший тиждень січня, що може дати уявлення про напрямок монетарної політики ФРС,

– наголошу видання.

Зауважимо, що цьогоріч очікується два зниження ставки ФРС. Саме на це вказують прогнози трейдерів.

Важливо! Для такого безпечного активу як золото, низькі процентні ставки, геополітична та економічна невизначеність – оптимальна ситуація. Адже в такі періоди, цей метал росте в ціні.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали зараз?