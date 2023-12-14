Після заяви ФРС про стабілізацію ставки, ціни на золото почали зростати

Після того, як Федеральна резервна система повідомила, що закінчила підвищувати відсоткову ставку, ціни на золото почали стрімко зростати на азіатських торгах. Ціна на метал перевищила 2000 доларів за унцію.

Що відбувається на ринку

Центральний банк вирішив залишити відсоткову ставку без змін і повідомив, що ймовірно, вона буде знижена у 2024 році більше, ніж очікувалося. Це сталося через покращення ситуації з інфляцією, яка повертається до цільового рівня 2% на рік.

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Це рішення викликало розголос інвесторів щодо того, коли саме відбудеться зниження відсоткової ставки Федеральної резервної системи ФРС. Це також спричинило різке зниження курсу долара, що наблизило його до мінімуму за останні чотири місяці.

Золото дорожчає

Така ситуація вигідно вплинула на вартість золота, яке подорожчало на 0,2% до 2 031,88 доларів за унцію. Інвестори вважають, що зниження відсоткової ставки у США зробить золото більш привабливим активом.

! Хоча ціни на золото піднялися, вони все ще залишаються нижчими в порівнянні з рекордними максимумами понад 2100 доларів за унцію, досягнутими раніше цього місяця. Ринок не впевнений, коли саме ФРС знизить відсоткову ставку.

Відсоткова ставка вже досягла піку на рівні 5,4%, і центральний банк планує знизити її принаймні тричі до рівня 4,6% у 2024 році. Голова ФРС, Джером Пауелл, зазначив, що ще рано говорити про повне подолання інфляції, але він передбачає зниження рівня інфляції у 2023 році.

Ціни на ф'ючерси на облігації Федеральної резервної системи показують, що трейдери очікують на зменшення відсоткової ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року з імовірністю понад 70%.

Однак невизначеність щодо зниження ставки може затримати оптимізм у найближчі місяці. Це пов'язано з можливим зростанням економіки США, що може призвести до збільшення інфляції.