Як змінилася ціна нафти 13 грудня

У середу, 14 грудня, ціна нафти Brent впали на 33 центи або на 0,45% до 72,91 долара за барель. Йдеться про лютневі ф'ючерси на сировину.

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Водночас січневі ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 29 центів або 0,42%. Ціна американської сировини коливається на рівні 68,32 долара за барель, інформує видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent наразі коштує 73,34 долара за барель (+ 0,14%);

за барель (+ 0,14%); Марка WTI торгується на рівні 68,73 долара за барель (+ 0,17%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта продовжує фіксувати втрати після знецінення до мінімуму за 6 місяців. Головні причини – побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку та попиту. Крім того, на динаміку ринку вплинули останні дані про інфляцію у США, яка виявилася більш стійкою, ніж очікували. Тож, підтримку отримали прогнози, що Федеральний резерв навряд чи перейде до зменшення ставки на початку 2024 року. Відтак, ціновий тиск залишається, що може вплинути на попит, пише Reuters.

Аналітик з Sankey Research повідомив, що Саудівська Аравія може збільшити постачання нафти, аби відновити контроль за цінами на ринку. За його словами, країна уже використовувала таку стратегію у 2014 році.