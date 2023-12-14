Что происходит на рынке

Центральный банк решил оставить процентную ставку без изменений и сообщил, что, вероятно, она будет снижена в 2024 году больше, чем ожидалось. Это произошло из-за улучшения ситуации с инфляцией, которая возвращается к целевому уровню 2% в год.

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Это решение вызвало огласку инвесторов по поводу того, когда именно произойдет снижение процентной ставки Федеральной резервной системы ФРС. Это также повлекло за собой резкое снижение курса доллара, что приблизило его к минимуму за последние четыре месяца.

Золото дорожает

Такая ситуация выгодно повлияла на стоимость золота, подорожавшего на 0,2% до 2 031,88 долларов за унцию. Инвесторы полагают, что снижение процентной ставки в США сделает золото более привлекательным активом.