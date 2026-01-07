Що відбувається з ціною золота зараз?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 1%. Ціна цього металу склала – 4 452,97 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, максимум вартості цього металу був встановлений ще 26 грудня 2025 року. Тоді ціна золота складала – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Які ще фактори впливають на вартість золота зараз:

зміцнення долара – він коливався біля двотижневих максимумів;

ситуація у Венесуелі (наразі країна висловлює готовність домовлятися із США, навіть укладено угоду, щодо постачання венесуельської нафти американській компанії);

заяви представників ФРС, які збільшили імовірність зниження ставки (очікується, що цей показник скоригують двічі у 2026 році).

Ринки прогнозують два зниження ставок цього року, оскільки інвестори стежать за даними ADP щодо зайнятості, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня, та даними щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі США у п'ятницю, щоб отримати додаткові підказки щодо монетарної політики,

– наголошує видання.

Важливо розуміти! Недохідні активи, такі як золото, почувають себе добре саме в умовах низьких процентних ставок. Також збільшенню ціни цього металу сприяє політична невизначеність.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?