Що відбувається з ціною золота зараз?
Спотова вартість золота сьогодні впала на 1%. Ціна цього металу склала – 4 452,97 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, максимум вартості цього металу був встановлений ще 26 грудня 2025 року. Тоді ціна золота складала – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Які ще фактори впливають на вартість золота зараз:
- зміцнення долара – він коливався біля двотижневих максимумів;
- ситуація у Венесуелі (наразі країна висловлює готовність домовлятися із США, навіть укладено угоду, щодо постачання венесуельської нафти американській компанії);
- заяви представників ФРС, які збільшили імовірність зниження ставки (очікується, що цей показник скоригують двічі у 2026 році).
Ринки прогнозують два зниження ставок цього року, оскільки інвестори стежать за даними ADP щодо зайнятості, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня, та даними щодо заробітної плати в несільськогосподарському секторі США у п'ятницю, щоб отримати додаткові підказки щодо монетарної політики,
– наголошує видання.
Важливо розуміти! Недохідні активи, такі як золото, почувають себе добре саме в умовах низьких процентних ставок. Також збільшенню ціни цього металу сприяє політична невизначеність.
Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?
Спотова ціна срібла знизилась на – 2,5%. Цей метал впав до 79,26 долара за унцію.
Платина впала на 4,8%. Ціна цього металу тепер – 2 327,62 долара за унцію. Нагадаємо, максимум цього металу був встановлений минулого понеділка на рівні – 2 478,50 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, здешевшав на 4,1%. Тепер цей метал має ціну – 1 747,54 долара за унцію.