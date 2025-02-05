Ціна на золото встановила новий рекорд

Золото подорожчало до нового історичного максимуму. Дорогоцінний метал дорожчає на тлі зростання побоювань щодо торгівельної війни між двома найбільшими економіками світу – США та Китаєм, яка може вплинути на глобальне економічне зростання. Про це пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Невизначеності також додає заява Трампа про намір США взяти під контроль Сектор Гази, наразі відкладені тарифи США на імпортні товари з Мексики та Канади. Крім того, зростання ціни на золото сприяє прогноз щодо двох знижень процентних ставок Федеральним резервом.

Тож інвестори шукали безпечніші активи на ринку. Завдяки цьому ціна на золото досягла до нового рекорду, перевищивши позначку в 2850 доларів за унцію. Дорогоцінний метал зростає в ціні з початку 2025 року. Зокрема, 24 січня ціна на золото досягнула пікового рівня за майже 3 місяці.

Скільки коштує 1 унція золота: