Чому росте ціна на золото

Під час торгів у п'ятницю, 24 січня, ціни на золото наблизилися до пікового рівня за майже 3 місяці. Крім того, дорогоцінний метал на шляху до четвертого поспіль тижневого зростання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як змінилися світові ціни на нафту через масштабні плани Трампа

Золото отримало підтримку завдяки невизначеності навколо тарифної політики президента США Дональда Трампа та його закликів знизити процентну ставку, що тисне на ціну долара. Загалом ціна золота на спотовому ринку зросла на 0,7% до 2773,57 долара за унцію.

Раніше вартість дорогоцінного металу торгувалася на рівні 2777,10 долара за унцію, що є піковою ціною з кінця жовтня. Нагадаємо, що 31 жовтня ціна золота досягла рекордних 2790,15 долара за унцію. Загалом за тиждень дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 2%. Паралельно ф'ючерси на золото подорожчали на 0,6% до 2781 долара.