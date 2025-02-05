Цена на золото установила новый рекорд

Золото подорожало до нового исторического максимума. Драгоценный металл дорожает на фоне роста опасений относительно торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, которая может повлиять на глобальный экономический рост. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

Стоит внимания Крупнейшие производители нефти проверяют важный план Трампа на устойчивость

Неопределенности также добавляет заявление Трампа о намерении США взять под контроль Сектор Газа, пока отложены тарифы США на импортные товары из Мексики и Канады. Кроме того, росту цены на золото способствует прогноз относительно двух снижений процентных ставок Федеральным резервом.

Поэтому инвесторы искали более безопасные активы на рынке. Благодаря этому цена на золото достигла нового рекорда, превысив отметку в 2850 долларов за унцию. Драгоценный металл растет в цене с начала 2025 года. В частности, 24 января цена на золото достигла пикового уровня за почти 3 месяца.

Сколько стоит 1 унция золота: