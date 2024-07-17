Дональд Трамп вважає, що Тайвань має платити США за свою оборону. Політик також заявив, що "вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва мікросхем".

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Дональд Трамп спровокував знецінення акцій TSMC

У результаті акції компанії TSMC почала падати в ціні. Цінні папери найбільшого у світі виробника мікросхем та ключового партнера таких гігантів як Apple та Nvidia, подешевшали на 2,4%.

Віцепрезидент Mega International Investment Service заявив, що коментарі Дональда Трампа були досить різкими і компанія розглядає їх як політичну риторику. За його словами, TSMC – це чудова компанія, яка перемогла на ринку багатьох компаній-конкурентів у США.

Цікаво! TSMC активно розширює свій бізнес закордоном. Зокрема, компанія отримала у 2024 році значну підтримку у США. Зокрема, йдеться про серйозні інвестиції.

На момент створення цього матеріалу, акції TSMC торгуються на рівні майже 180 доларів за штуку та продовжує демонструвати від'ємну динаміку, згідно з даними MarketWatch. При цьому з початку року акції виробника напівпровідників зросли в ціні приблизно на 79%.