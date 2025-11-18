Як на російську нафту впливають американські санкції?

Мінфін США вважає, що санкції допоможуть зменшити обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Які наслідки санкцій видно вже:

Відповідно, до аналізу OFAC, декілька сортів російської нафти зараз продаються за найнижчими цінами (у порівнянні з показниками останніх років).

Великі індійські та китайські покупці уже почали відмовлятися від російської нафти. Щобільше, вони мають намір призупинити її закупівлю повністю.

Зауважимо, що, санкції США дали компаніям час для припинення співпраці з "Роснєфтью" та "Лукойлом". Усі справи мають бути завершені 21 листопада. Порушників американський уряд пообіцяв відключити від фінансової системи, що базується на доларі.

Зверніть увагу! Зараз найбільшими покупцями російської нафти лишаються Китай та Індія.

Що потрібно знати про ситуацію з російською нафтою зараз?