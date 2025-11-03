Почему изменилась цена на золото?

По состоянию на утро, спотовая цена на золото выросла на 0,3%. Она достигла – 4 014,59 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Доллар "удерживается" на уровне трехмесячных максимумов, которые были достигнуты на прошлой неделе. Рост валюты ограничивает ожидание дальнейшего снижения ставок ФРС.

Заметим, что на стоимость золота повлияло снижение ставок ФРС (на 25 базисных пунктов), которое состоялось 29 октября. Дальнейшая коррекция этих показателей под вопросом. В частности, комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла заставили усомниться, что ставки будут снижены в декабре.

По оценкам FedWatch, настроения аналитиков изменились так:

71% трейдеров ожидают, что в декабре состоится снижение ставки;

ранее этот показатель составлял – 90%.

Важно! Нужно понимать, что золото "процветает" на фоне низких процентных ставок.

Сейчас активы в безопасных гаванях сократились из-за деэскалации торговой напряженности между США и Китаем. Это также может быть поворот к гораздо более рискованной игре на акциях, что вызывает отсутствие (значительного) импульса роста золота,

– отмечает рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?

Спотовая цена серебра выросла на 0,6%. Стоимость этого металла достигла – 48,92 доллара за унцию.

Платина подорожала на 2,3%. Она достигла – 1 604,21 доллара за унцию.

Вырос в цене и палладий почти на 1%. Он составил – 1 447,08 доллара за унцию.

Интересно! Рекордная стоимость золота была установлена 20 октября. Она составляла – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.