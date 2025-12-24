Ці метали дорожчають щодня: сьогодні вони встановили новий ціновий рекорд

Золото та срібло продовжують дорожчати. Також росте в ціні платина. Сьогодні ці метали встановили нові цінові рекорди, цьому, зокрема сприяло посилення геополітичних ризиків.

Скільки коштує унція золота сьогодні?

Спотова вартість золота зросла на 0,2%. Вона сягнула – 4 495,39 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Під час сьогоднішньої сесії золото встановило новий рекорд. Ціновий максимум складає – 4 525,19 долара за унцію.

Чому росте ціна на золото:

інвестори зосереджуються на дорогоцінних металах, аби захиститися від геополітичних ризиків;

зростають очікування, що ставка ФРС знизиться у 2026 році;

Центробанки збільшують обсяги покупок золота;

відчутний приплив коштів в ETF.

Низька ліквідність наприкінці року перебільшила нещодавні цінові коливання, але ширша тема, ймовірно, збережеться, оскільки золото орієнтуватиметься на 5 000 доларів протягом наступних 6 – 12 місяців, а срібло потенційно рухатиметься до 80 доларів, оскільки ринки реагують на ключові психологічні рівні,

– наголосив Ілля Співак.

Важливо знати! Цьогоріч вартість золота зросла на понад 70%. Це найбільше зростання з 1979 року.

Як змінилась ціна на срібло 24 грудня 2025 року?

Срібло сьогодні подорожчало на 1,1%. Тепер цей метал коштує – 72,16 долара за унцію.

Водночас історичний максимум під час сьогоднішньої сесії встановився на рівні – 72,70 доларів за унцію. Для порівняння, попередній ціновий рекорд складав – 69,89 долара за унцію, повідомляє Reuters.

У 2025 році вартість срібла зросла на 150%. Цьому сприяли такі фактори:

високий інвестиційний попит;

а також значні імпульсивні покупки.

Як зросли ціни на інші дорогоцінні метали зараз?