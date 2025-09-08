Вартість золота сягнула рекордного значення. Вона вперше перевищила 3 600 доларів за унцію.

На скільки подорожчало золото?

Спотова ціна на золото у своєму максимумі сягнула – 3 622,07 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Таке зростання стало реакцією ринку на слабкі дані, відносно зайнятості у США. До того ж ця ситуація посилила очікування, щодо зниження облікової ставки ФРС.

Зверніть увагу! З початку 2025 року вартість золота уже зросла на 38%. Для порівняння, загалом це збільшення сягнуло 27% торік.

Така зміна ціни пов'язана з:

ослабленням долара;

м'якою монетарною політикою;

геополітичною невизначеністю;

економічною невизначеністю.

Яка вартість банківського золота в Україні зараз?

Станом на 8 вересня, за даними НБУ, банківське золото коштує – 4 658,50 гривні за грам. Інші закупівельні ціни такі:

банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 4 644,52 гривні за грам;

метал, який не відповідає встановленим вимогам щодо якості банківських металів – 4 611,92 гривні за грам.

Де добувають багато золота?

В Україні є значні запаси золота. Найбільша кількість цього металу закладена у регіоні, який отримав назву "Український щит". Загалом за оцінками експертів, на українській території є запаси золота, що складають приблизно – 3 тисячі тонн.

У 2024 році найбільше золота добув Китай. Ця ж країна і споживає значну кількість металу. Китай продовжує накопичувати відчутні золоті запаси, аби посилити незалежність від долара.

