Стоимость золота достигла рекордного значения. Она впервые превысила 3 600 долларов за унцию.

На сколько подорожало золото?

Спотовая цена на золото в своем максимуме достигла – 3 622,07 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Такой рост стал реакцией рынка на слабые данные, относительно занятости в США. К тому же эта ситуация усилила ожидания, относительно снижения учетной ставки ФРС.

Обратите внимание! С начала 2025 стоимость золота уже выросла на 38%. Для сравнения, в целом это увеличение достигло 27% в прошлом году.

Такое изменение цены связано с:

ослаблением доллара;

мягкой монетарной политикой;

геополитической неопределенностью;

экономической неопределенностью.

Какая стоимость банковского золота в Украине сейчас?

По состоянию на 8 сентября, по данным НБУ, банковское золото стоит – 4 658,50 гривны за грамм. Другие закупочные цены таковы:

банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 4 644,52 гривны за грамм;

металл, который не соответствует установленным требованиям по качеству банковских металлов – 4 611,92 гривны за грамм.

Где добывают много золота?

В Украине есть значительные запасы золота. Наибольшее количество этого металла заложено в регионе, который получил название "Украинский щит". Всего по оценкам экспертов, на украинской территории есть запасы золота, составляющие примерно – 3 тысячи тонн.

В 2024 году больше всего золота добыл Китай. Эта же страна и потребляет значительное количество металла. Китай продолжает накапливать ощутимые золотые запасы, чтобы усилить независимость от доллара.

