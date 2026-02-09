Як подорожчало золото та срібло на тлі падіння долара у лютому

Сьогодні золото та срібло продовжило зростати. Збільшення відбулося, зокрема, на фоні падіння долара. Також важливу роль відіграло те, що інвестори очікували ключових даних щодо зайнятості та інфляції у США.

Як зросла ціна на золото 9 лютого 2026 року?

Ключові дані, щодо зростання та інфляції вкажуть на подальшу траєкторію процентних ставок, повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,9%. Вартість цього металу сягнула – 5 004,61 долара за унцію.

Цікаво! Зростання золота відбувалося ще минулої п'ятниці. Тоді метал збільшився в ціні на 4%.

Це може бути дуже короткострокова внутрішньоденна кореляція між доларом і сріблом, а також золотом, що призводить до зростання цін на метали,

– вказав старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Які фактори є вирішальними для вартості золота:

Наразі долар перебуває на найнижчому рівні, починаючи з 4 лютого. Саме це зробило метали, що реалізуються в доларах, дешевшими для іноземних покупців.

Збільшення попиту.

Потенційне зниження ставки ФРС у 2026 році на 25 базисних пунктів. Імовірно це відбудеться двічі. Перше зниження, згідно з теперішніми прогнозами, очікується у червні.

Президент Федеральної резервної системи Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в п'ятницю, що, на її думку, для протидії слабкості ринку праці може знадобитися ще одне або два зниження процентних ставок,

– вказує видання.

Як змінилась ціна на срібло зараз?

Сьогодні спотова вартість срібла зросла на 3,7%. Унція цього металу досягла – 80,89 долара.

Цікаво! На попередній сесії срібло зросло в ціні на 10%.

Історичний максимум срібла було встановлено 24 січня. Тоді цей метал за унцію коштував – 121,64 долара, повідомляє Reuters.

Якщо срібло не зможе подолати ключовий опір на рівні 92,24 долара за унцію, я не дуже переконаний у ймовірності середнього висхідного тренду,

– додав Вонг.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?