Как подорожало золото и серебро на фоне падения доллара в феврале

Сегодня золото и серебро продолжило расти. Увеличение произошло, в частности, на фоне падения доллара. Также важную роль сыграло то, что инвесторы ожидали ключевых данных по занятости и инфляции в США

Как выросла цена на золото 9 февраля 2026 года?

Ключевые данные, по росту и инфляции укажут на дальнейшую траекторию процентных ставок, сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,9%. Стоимость этого металла достигла – 5 004,61 доллара за унцию.

Интересно! Рост золота происходил еще в прошлую пятницу. Тогда металл увеличился в цене на 4%.

Это может быть очень краткосрочная внутридневная корреляция между долларом и серебром, а также золотом, что приводит к росту цен на металлы,

– указал старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Какие факторы являются решающими для стоимости золота:

Сейчас доллар находится на самом низком уровне, начиная с 4 февраля. Именно это сделало металлы, реализуемые в долларах, более дешевыми для иностранных покупателей.

Увеличение спроса.

Потенциальное снижение ставки ФРС в 2026 году на 25 базисных пунктов. Предположительно это произойдет дважды. Первое снижение, согласно нынешним прогнозам, ожидается в июне.

Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что, по ее мнению, для противодействия слабости рынка труда может потребоваться еще одно или два снижения процентных ставок,

– указывает издание.

Как изменилась цена на серебро сейчас?

Сегодня спотовая стоимость серебра выросла на 3,7%. Унция этого металла достигла – 80,89 доллара.

Интересно! На предыдущей сессии серебро выросло в цене на 10%.

Исторический максимум серебра был установлен 24 января. Тогда этот металл за унцию стоил – 121,64 доллара, сообщает Reuters.

Если серебро не сможет преодолеть ключевое сопротивление на уровне 92,24 доллара за унцию, я не очень убежден в вероятности среднего восходящего тренда,

– добавил Вонг.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?