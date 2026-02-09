Коли золота лихоманка була на українській території?
Краєзнавець Федір Шандор вважає, що золота лихоманка "поширювалась" на українській території ще 130 років тому, повідомляє ТСН.
Золота лихоманка відбулася в Україні саме на Закарпатті. Люди надихнулися історією про Клондайк і почали пошуки золота у гористій місцевості.
Золота лихоманка в цих краях тривала лише кілька місяців і закінчилася розгоном поліції. Великих скарбів так ніхто і не знайшов,
– розповів краєзнавець.
Пошук золота відбувався дуже цікавим чином:
- золото намивали за допомогою звичайного посуду;
- потім отримане промивали через шкури (їх використовували замість сіток).
Чи є на українській території запаси золота?
На українській території є значні запаси золота. Вони "розкидані" між 3 основними провінціями, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".
Наразі ці поклади розподілені так:
- Провінція "Український щит" – тут знаходиться майже 75 – 80% від усіх українських запасів золота.
- Карпатська золотоносна провінція – орієнтовно 15% від усіх запасів.
- Донбаська золоторудна провінція – 10%.
Зауважимо, що йдеться саме про виявленні та дослідженні родовища. Потенціал України значно більший.
Є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– вказав сервіс.
Який потенціал золота має Україна?
Україна має значний потенціал золотих запасів. Загалом, за оцінками експертів, на українській території "заховано" – 3 тисячі тонн.
Найбільший потенціал у провінції "Український щит". Донбаська золоторудна провінція на другому місці – 400 тонн. А от потенціал Карпатської золотоносної провінції – 55 тонн.