Такого не очікував ніхто: унція цього металу тепер коштує як машина

Золото сягнуло нового рекордного рівня. Ціна цього металу перевищила 5 100 доларів за унцію. Такого зростання не очікував ніхто, щобільше, імовірно ця тенденція триватиме.

Чому росте ціна на золото?

Зараз здорожчання золота відбувається, зокрема, на фоні того, що інвестори переспрямовують кошти у безпечні активи. Цьому сприяє геополітична невизначеність, повідомляє Reuters.

Під час сьогоднішньої сесії, спотова ціна на золото зросла на 2,2%. Вона збільшилась до – 5 089,78 долара за унцію

Водночас сьогодні було встановлено історичний рекорд золота. Цей метал сягнув – 5 110,50 долара за унцію.

Цікаво! За 2025 рік вартість золота зросла на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року. У 2026 вартість цього металу уже зросла на 18%.

Чому дорожчає золото зараз:

зростає попит на безпечні активи;

відбувається пом'якшення монетарної політики США;

посилюється геополітична нестабільність, зокрема, через політику Трампа (йдеться про тарифні погрози американського президента);

послаблення долари (воно особливо помітне на фоні зростання єни).

Аналітики очікують, що ціни на золото продовжать зростати до 6000 доларів цього року через зростання глобальної напруженості, а також високий попит з боку центральних банків та роздрібних торговців,

– вказує видання.

Як змінюється ціна срібла?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 4,8%. Вартість цього металу збільшилась до 107,903 долара за унцію. Рекордна ціна срібла була зафіксована на рівні – 109,44 долара за унцію.

Цікаво, що вперше вартість цього металу перевищила 100 доларів у п'ятницю. Це було стрімке зростання, яке виникло на фоні збільшення закупівель, повідомляє Reuters.

Важливо! Торік срібло зросло в ціні на 147%.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?