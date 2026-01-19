Як зросла ціна на срібло?

Після цих заяв Трампа фондові ринки та долар знизилися, підвищивши попит інвесторів на золото, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Спотове золото здорожчало на 1,6% – до 4 669,09 долара за унцію . (у п'ятницю ціна складала 4 603,02 долара за унцію)

. (у п'ятницю ціна складала 4 603,02 долара за унцію) Ф’ючерси на золото з постачанням у лютому зросли на 1,7% – до 4 674,10 долара за унцію.

Аналітики пояснюють стрімке зростання ціни загальною реакцією ринку, який діє з підвищеною обережністю на тлі геополітичних загострень.

Коли знову з’являються інституційні та політичні ризики, ринки швидко реагують, переорієнтовуючись на безпечні активи, і золото знову стає пріоритетним вибором,

– зазначила аналітикиня ринку XS.com. Лінь Тран.

Зауважте! За словами фахівців, під час геополітичної та економічної невизначеності золото зазвичай "традиційно добре почувається". Так, у 2025 році його ціна зросла більш ніж на 64%, а від початку цього року – вже на понад 8%.

Як змінилася ціна на срібло?

Спотове срібло 19 січня піднялося на 3,5% до 93,17 долара за унцію (у п'ятницю його вартість складала 91,33 долара за унцію).

(у п'ятницю його вартість складала 91,33 долара за унцію). Наразі вартість срібла за рік зросла більш ніж на 30%.

Аналітики JP Morgan відзначають сильнішу перевагу золота порівняно зі сріблом. Хоча будь-яка різка корекція ціни срібла може тимчасово вплинути на ринок дорогоцінних металів загалом.

При цьому фахівці вважають, що вражаюче зростання цін на дорогоцінні метали продовжиться, пише Bloomberg. Зокрема, Citigroup робить такі прогнози на наступні три місяці

золото досягне 5 тисяч доларів за унцію;

срібло злетить до 100 доларів за унцію.

Геополітичні ризики продовжують загострюватися. Нова торгова невизначеність підриває перспективи зростання, а зовнішня політика США руйнує довіру до долара. Це ідеальна суміш для золота та срібла,

– наголошує аналітик Capital.com Кайл Родда.

Важливо! У неділю Трамп заявив, що запровадить додаткові тарифи для 8 країн Європи, якщо США не дозволять купити Гренландію, оскільки вони проти зазіхань Вашингтона на острів. ЄС у відповідь розглядає свої тарифи у відповідь. Це змушує інвесторів звернути увагу на такі безпечні активи, як золото і срібло.

Як змінилися ціни на інші метали?

Змінилися ціна у понеділок й на інші дорогоцінні метали, зокрема, платину та паладій: