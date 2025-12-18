На ринку металів відбуваються зміни: ціна золота та срібла летить вниз

Сьогодні вартість золота та срібла полетіла вниз. Цьому, зокрема сприяло зміцнення долара. Водночас інші метали дещо зросли в ціні 18 грудня.

Скільки коштує унція золота 18 грудня 2025?

Ціна золота сьогодні знизилась на – 0,4%. Тепер цей метал коштує – 4 323,57 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Які фактори вплинули на зростання золота, окрім долара, сьогодні:

очікування публікації даних, щодо інфляції в США;

зниження ставки ФРС у грудні 2025 на 25 базисних пунктів (а також очікування натяків, щодо аналогічних змін у 2026);

Важливо! Недохідні активи, до прикладу, золото лише виграють від нижчих процентних ставок.

очікування публікації індексу споживчих цін у США за листопад;

рівень безробіття в США (він зріс до 4,6% у листопаді, це найвищий показник з вересня 2021).

Трохи міцніший долар є зустрічним вітром як для золота, так і для срібла. Деякі обережні інвестори воліють бути в безпеці та не стикатися зі звітом про інфляцію з відкритою позицією,

– прокоментував ситуацію аналітик UBS Джованні Стауново.

Як змінилась вартість срібла 18 грудня 2025?

Спотова вартість срібла сьогодні впала на 0,1%. Цей метал тепер коштує – 66,19 долара за унцію.

Нагадаємо, рекорд вартості срібла було встановлено вчора. Тоді одна унція коштувала – 66,88 долара, повідомляє Reuters.

Цікаво! З початку року срібло зросло в ціні на 129%. Цьому, зокрема, сприяв дефіцит пропозиції.

Які ціни на інші метали сьогодні?