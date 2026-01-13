Майже рекорд: скільки сьогодні коштує унція золота

Вчора вартість золота встановила рекордне значення. Сьогодні цей метал дещо подешевшав. Однак його ціна однаково залишається поблизу рекордного рівня.

Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота залишається стабільною. Ціна цього металу дещо нижча ніж рівень 4 600 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Все для захисту нафтових доходів Венесуели: Трамп оголосив про введення надзвичайного стану

Наразі спотова вартість золота – 4 593,81 долара за унцію. Для порівняння, ще вчора було встановлено рекорд – 4 629,94 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому дорожчає золото зараз:

зростає попит на безпечні активи на фоні геополітичної нестабільності;

зокрема, інвестори спрямовують свої кошти в безпечні активи після того, як адміністрація Трампа ініціювала кримінальне розслідування щодо голови ФРС Джерома Павелла;

також здорожчанню цього металу сприяє ситуація в Ірані.

Ще більше підживлюючи геополітичні побоювання, президент США Трамп заявив у понеділок, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з 25% тарифом на торгівлю зі США, оскільки Вашингтон зважує свою відповідь на придушення найбільших антиурядових протестів за останні роки в країні-експортері нафти,

– повідомляє видання.

Цікаво! Згідно з теперішніми прогнозами, цьогоріч вартість золота може зрости до 5 тисяч доларів за унцію. А срібло сягнути – 100 доларів за унцію.

Що відбувається з ціною на срібло?

Срібло сьогодні подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,6%. Тепер цей метал коштує – 85,42 долара за унцію.

Поточний дефіцит срібла та металів платинової групи на фізичному ринку також може дещо погіршитися в короткостроковій перспективі через потенційну затримку в прийнятті рішень щодо тарифів, що зрештою створює великі бінарні ризики для торговельних потоків та цін,

– вказує видання.

Зауважте! У 2025 році срібло подорожчало на понад 140%.

Як змінились ціни на інші метали?