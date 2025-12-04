Попри все зростає: як змінилась ціна золота сьогодні

Ціна на золото залишається стабільною. Відбулися лише незначні зміни протягом теперішньої сесії. Вартість золота, як наслідок, зросла всього на 0,1%.

Скільки коштує золото сьогодні?

Вартість унції золота 4 грудня складає – 4 211,19 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що вплинуло на ціну золота сьогодні:

зростання дохідності казначейських облігацій США стало фактором, що компенсував послаблення долара (зараз його індекс сягнув місячного мінімуму);

ринки перебувають в очікуванні публікації даних про інфляцію в США;

свій вклад вніс і звіт про безробіття у США;

також вагомий вплив має очікування результатів засідання ФРС.

Зараз більшість аналітиків очікує зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні. Потрібно розуміти, що для золота це хороший знак. Адже воно почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Ринки не збираються робити багато чого відтепер і до наступного тижня, і що стосується золота, ймовірно, ми деякий час застрягнемо у відносно спокійному торговому діапазоні,

– наголосив аналітик Marex Едвард Меїр.

Аналітик вважає, що золото, імовірно, не досягне "старих максимумів". Зауважимо, що цьогоріч пікове значення ціни цього металу було встановлено ще у жовтні. Тоді, як повідомляє Reuters, одна унція коштувала – 4 381,21 долара.

Як змінилась ціна срібла 4 грудня 2025?

Вартість срібла знизилась на 2,5%. Зараз ціна цього металу складає – 56,99 долара за унцію.

Важливо! Максимальна ціна срібла у 2025 році склала – 58,98 долара. Це значення було встановлено у цю середу.

Цьогоріч срібло зросло в ціні на 97%. Це стало можливим, завдяки:

структурному дефіциту пропозиції;

побоюванню, щодо ліквідності ринку.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали 4 грудня?