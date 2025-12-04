Несмотря на все растет: как изменилась цена золота сегодня
- Цена золота выросла на 0,1% и сейчас составляет 4 211,19 доллара за унцию.
- Цена серебра снизилась на 2,5% до 56,99 доллара за унцию.
Цена на золото остается стабильной. Произошли лишь незначительные изменения в течение нынешней сессии. Стоимость золота, по итогу, выросла всего на 0,1%.
Сколько стоит золото сегодня?
Стоимость унции золота 4 декабря составляет – 4 211,19 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что повлияло на цену золота сегодня:
- рост доходности казначейских облигаций США стал фактором, компенсировавшим ослабление доллара (сейчас его индекс достиг месячного минимума);
- рынки находятся в ожидании публикации данных об инфляции в США;
- свой вклад внес и отчет о безработице в США;
- также весомое влияние оказывает ожидание результатов заседания ФРС.
Сейчас большинство аналитиков ожидает снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Нужно понимать, что для золота это хороший знак. Ведь оно чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Рынки не собираются делать многое отныне и до следующей недели, и что касается золота, вероятно, мы некоторое время застрянем в относительно спокойном торговом диапазоне,
– отметил аналитик Marex Эдвард Меир.
Аналитик считает, что золото, вероятно, не достигнет "старых максимумов". Заметим, что в этом году пиковое значение цены этого металла было установлено еще в октябре. Тогда, как сообщает Reuters, одна унция стоила – 4 381,21 доллара.
Как изменилась цена серебра 4 декабря 2025 года?
Стоимость серебра снизилась на 2,5%. Сейчас цена этого металла составляет – 56,99 доллара за унцию.
Важно! Максимальная цена серебра в 2025 году составила – 58,98 доллара. Это значение было установлено в эту среду.
В этом году серебро выросло в цене на 97%. Это стало возможным, благодаря:
- структурному дефициту предложения;
- опасениям, относительно ликвидности рынка.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 4 декабря?
Платина сегодня упала в цене. Она подешевела на 1,1% и теперь стоит – 1 652,17 доллара за унцию.
Палладий 4 декабря также подешевел. Он снизился в цене на 1,8%, теперь одна его унция имеет стоимость – 1 433,50 доллара.