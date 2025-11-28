Близька до максимуму: як змінилась ціна золота наприкінці листопада
- Спотова вартість золота зросла на 0,7% до 4 185,34 долара за унцію.
- Зростання ціни обумовлено очікуванням зниження ставки ФРС, геополітичною нестабільністю та слабким доларом.
Спотова вартість золота зросла. Імовірно, ціна цього металу збільшуватиметься надалі. Зокрема, на тлі очікування зниження ставки ФРС.
Яка вартість золота сьогодні?
Спотова вартість золота зросла на 0,7%. Тепер вона складає – 4 185,34 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Для розуміння, максимум цього року встановлено 20 жовтня. Ціна за унцію тоді була – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.
Золото дорожчає зараз через низку факторів:
- зростає імовірність зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів;
Цікаво! Трейдери кажуть, що імовірність зниження ставки у грудні складає – 85%. Рівно тиждень тому це значення було лише – 50%.
- геополітична нестабільність;
- слабкий долар.
Умови торгівлі виглядають дещо слабкими з точки зору ліквідності, що посилює деякі рухи ринку. Багато рухів у напрямку зростання цін на золото зумовлені попереднім позиціонуванням в очікуванні нижчих процентних ставок,
– зазначає головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.
Очікується, що ціна на золото зростатиме далі:
- на приблизно 3% щотижня;
- а також на 3,9% на злитки у цьому місяці.
Важливо! Потрібно розуміти, що золото почуває себе надзвичайно добре при низьких процентних ставках.
Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів 28 листопада 2025?
Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 1%. Цей метал тепер коштує – 53,98 долара за унцію.
Платина 28 листопада подорожчала відчутніше – на 2,3%. Тепер цей метал коштує – 1 645,60 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, впав в ціні на 0,4%. Зараз цей метал коштує – 1 433,20 долара за унцію.
Зверніть увагу! Найбільше за цей тиждень зросла вартість платини – на 8,9%. А от срібло зросло в ціні дещо менше – на 7,9%. Паладій подорожчав всього – на 4,3%.