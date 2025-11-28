Близка к максимуму: как изменилась цена золота в конце ноября

Спотовая стоимость золота выросла. Вероятно, цена этого металла будет увеличиваться в дальнейшем. В частности, на фоне ожидания снижения ставки ФРС.

Какая стоимость золота сегодня?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,7%. Теперь она составляет – 4 185,34 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Для понимания, максимум этого года установлен 20 октября. Цена за унцию тогда была – 4 381,21 доллара, сообщает Reuters.

Золото дорожает сейчас из-за ряда факторов:

растет вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов;

Интересно! Трейдеры говорят, что вероятность снижения ставки в декабре составляет – 85%. Ровно неделю назад это значение было лишь – 50%.

геополитическая нестабильность;

слабый доллар.

Условия торговли выглядят несколько слабыми с точки зрения ликвидности, что усиливает некоторые движения рынка. Многие движения в направлении роста цен на золото обусловлены предварительным позиционированием в ожидании более низких процентных ставок,

– отмечает главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

Ожидается, что цена на золото будет расти дальше:

на примерно 3% еженедельно;

а также на 3,9% на слитки в этом месяце.

Важно! Нужно понимать, что золото чувствует себя чрезвычайно хорошо при низких процентных ставках.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов 28 ноября 2025?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 1%. Этот металл теперь стоит – 53,98 доллара за унцию.

Платина 28 ноября подорожала ощутимее – на 2,3%. Теперь этот металл стоит – 1 645,60 доллара за унцию.

Палладий, в свою очередь, упал в цене на 0,4%. Сейчас этот металл стоит – 1 433,20 доллара за унцию.

Обратите внимание! Больше всего за эту неделю выросла стоимость платины – на 8,9%. А вот серебро выросло в цене несколько меньше – на 7,9%. Палладий подорожал всего – на 4,3%.