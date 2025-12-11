Что происходит с ценами на золото?

Сегодня спотовая цена на золото упала на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 4 217,09 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это просто чрезмерная позиция (в золоте) в ожидании снижения ставки, которое таки произошло, и поэтому вы наблюдаете определенное давление продавцов,

– отметил независимый аналитик Росс Норман.

Заметим, что во время заседания ФРС было не только снижена ставка. Также стало понятно, что дальнейшее смягчение временной политики приостановлено. Это повлияло на цену золота.

Обратите внимание! Такие недоходные активы как золото обычно выигрывают от низких процентных ставок.

Стоит сказать, что сейчас большинство политиков предусматривают еще одно снижение ставки в 2026 году. Однако это лишь предположение.

На золото будут влиять и другие факторы. В частности, ожидается публикация данных, про занятость и уровень безработицы вне сельского хозяйства (речь идет об информации за ноябрь).

Какая цена серебра сегодня?

Спотовая стоимость серебра выросла сегодня в целом на 1%. Цена этого металла достигла – 62,39 доллара за унцию.

В то же время в начале сессии был установлен рекордный уровень – 62,88 доллара за унцию. До этого, максимум зафиксировали вчера – 60,74 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Фундаментальные показатели серебра остаются невероятно позитивными. Существует феноменальный попутный ветер со списком критически важных минералов и вероятность того, что мы можем увидеть некоторый рост запасов,

– сказал Норман.

Интересно! За год серебро выросло в цене почти на 116%, а золото – на 60%.

Как изменилась цена на другие драгоценные металлы 11 декабря?