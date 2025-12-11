Що відомо про закупівлю російської нафти Індією?

Покупці з Індії почали скорочувати закупівлі нафти з Росії. Зараз вони переорієнтовуються на продукцію з інших країн, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

4 з 7 найбільших нафтопереробних компаній Індії почали скорочувати закупівлі російської нафти і переорієнтувалися на постачання з країн, що не перебувають під санкціями. При цьому з ринку фактично зник найбільший покупець російської нафти в Індії – Reliance Industries,

– наголошує розвідка.

Як відомо, конгломерат Reliance Industries припинив закупівлі навіть у рамках довгострокової угоди з компанією "Роснефть". Згідно з цим договором, обсяги на добу мали складати – 500 тисяч барелів.

Зверніть увагу! Reliance Industries отримає останню партію російської нафти 17 грудня. Після цього нових постачань не буде.

Рішення про припинення закупівель Reliance Industries ухвалив не просто так. Компанія прагне уникнути вторинних санкцій з боку ЄС та США, повідомляє Bloomberg.

Статистика показує, що:

Reliance Industries з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закупив нафти на приблизно 33 мільярди доларів;

саме Reliance Industries, згідно з даними Kpler, до серпня 2025 року придбав в Росії майже половину своїх імпортних обсягів нафти.

Що відомо про санкції Росії проти Індії?