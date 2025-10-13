Цей метал подорожчав до рекордного значення: його ціна лише росте
- Вартість золота досягла рекордного значення, зрісши на 1,4% до 4 075,24 долара за унцію.
- Підвищення цін пояснюється напруженням між США та Китаєм і очікуванням зниження ставок ФРС у жовтні.
Вартість золота сягнула рекордного значення. Вдень спотовий метал зріс на 1,4%. Він сягнув 4 075,24 долара за унцію
Чому дорожчає золото?
Водночас максимальне значення за сесію склало – 4 079,70 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Саме це може знищити Путіна: ПАРЄ запропонувала рішення
Чому росте ціна на золото:
- після посилення напруження між США та Китаєм, інвестори збільшили свої ставки на безпечні активи;
- також ринок очікує зниження ставок ФРС у жовтні (імовірно, вони опустяться на 25 базисних пунктів).
Зверніть увагу! У відповідь на дії Китаю, Трамп пообіцяв вести 100% тарифи на китайські товари.
Постійні високі інвестиції та попит з боку центрального банку повинні додатково підтримувати ціну на золото. Ми прагнемо до зростання ціни до 4 200 доларів за унцію,
– каже аналітик UBS Джованні Стауново.
Bank of America, своєю чергою, змінив прогноз. Очікується, що у 2026 році золото має зрости в ціні до 5 000 доларів за унцію.
Цікаво! З початку року золото подорожчало на більш як 50%.
Що потрібно знати про ціни на золото зараз?
Протягом жовтня золото майже щодня демонструвало зростання. 1 числа одна унція такого металу коштувала – 3 891,96 долара.
Уже 6 жовтня золото сягнуло – 3 944,63 долара за унцію. Це максимальне значення за сесію.
НБУ встановлює закупівельні ціни на метали з урахуванням світових трендів. Зокрема, банківське золото (найвищої проби) сьогодні коштує – 5 282,45 гривні за грам.