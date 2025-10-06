Чому зростає в ціні золото?

Протягом сесії було встановлено історичний максимум – 3 944,63 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Де в Україні зосереджено понад 75% газу: одна з областей лідирує

Станом на ранок, спотова ціна на золото зросла на 1%. Вона сягнула 3 925,91 долара за унцію.

Які фактори спровокували подорожчання золота:

підвищення попиту на безпечні активи, яке сталося, зокрема, після падіння єни;

шатдаун в США;

зміна очікувань, відносно імовірного зниження ставки ФРС (інвестори очікують, що її знизять на 25 базисних пунктів у жовтні).

Слабкість єни на тлі виборів у японській ЛДП залишила інвесторів на один безпечний актив менше, до якого вони могли б звернутися, і золото змогло його капіталізувати,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зверніть увагу! Єна впала, відносно долара найбільше за 5 місяців. Це сталося після то як Санае Такаїчі обрали головою правлячої партії та наступним прем'єр-міністром.

Як зросло в ціні золото у 2025? За рік золото подорожчало на 49%. У 2024 це збільшення сягнуло – 27%. Цьому сприяло, зокрема, ослаблення долара.

Як змінилась ціна золота?