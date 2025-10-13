Этот металл подорожал до рекордного значения: его цена только растет
- Стоимость золота достигла рекордного значения, она выросла на 1,4% до 4 075,24 доллара за унцию.
- Повышение цен объясняется напряжением между США и Китаем и ожиданием снижения ставок ФРС в октябре.
Стоимость золота достигла рекордного значения. Днем спотовый металл вырос на 1,4%. Он достиг 4 075,24 доллара за унцию
Почему дорожает золото?
В то же время максимальное значение за сессию составило – 4 079,70 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему растет цена на золото:
- после усиления напряжения между США и Китаем, инвесторы увеличили свои ставки на безопасные активы;
- также рынок ожидает снижения ставок ФРС в октябре (вероятно, они опустятся на 25 базисных пунктов).
Обратите внимание! В ответ на действия Китая, Трамп пообещал вести 100% тарифы на китайские товары.
Постоянные высокие инвестиции и спрос со стороны центрального банка должны дополнительно поддерживать цену на золото. Мы стремимся к росту цены до 4 200 долларов за унцию,
– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.
Bank of America, в свою очередь, изменил прогноз. Ожидается, что в 2026 году золото должно вырасти в цене до 5 000 долларов за унцию.
Интересно! С начала года золото подорожало на более чем 50%.
Что нужно знать о ценах на золото сейчас?
В течение октября золото почти ежедневно демонстрировало рост. 1 числа одна унция такого металла стоила – 3 891,96 доллара.
Уже 6 октября золото достигло – 3 944,63 доллара за унцию. Это максимальное значение за сессию.
НБУ устанавливает закупочные цены на металлы с учетом мировых трендов. В частности, банковское золото (высшей пробы) сегодня стоит – 5 282,45 гривны за грамм.