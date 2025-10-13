Стоимость золота достигла рекордного значения. Днем спотовый металл вырос на 1,4%. Он достиг 4 075,24 доллара за унцию

Почему дорожает золото?

В то же время максимальное значение за сессию составило – 4 079,70 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему растет цена на золото:

после усиления напряжения между США и Китаем, инвесторы увеличили свои ставки на безопасные активы;

также рынок ожидает снижения ставок ФРС в октябре (вероятно, они опустятся на 25 базисных пунктов).

Обратите внимание! В ответ на действия Китая, Трамп пообещал вести 100% тарифы на китайские товары.

Постоянные высокие инвестиции и спрос со стороны центрального банка должны дополнительно поддерживать цену на золото. Мы стремимся к росту цены до 4 200 долларов за унцию,

– говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

Bank of America, в свою очередь, изменил прогноз. Ожидается, что в 2026 году золото должно вырасти в цене до 5 000 долларов за унцию.

Интересно! С начала года золото подорожало на более чем 50%.

Что нужно знать о ценах на золото сейчас?