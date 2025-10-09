Цей метал знову подорожчав: його ціна не припиняє рости вгору
- Вартість золота вперше перевищила 4 тисячі доларів за унцію на фоні переговорів Ізраїля та ХАМАС і невизначеності в США.
- Ціна золота також зростає через високий попит, коливання індексу долара США та очікування зниження ставок ФРС.
У середу вартість золота вперше перевищила 4 тисячі доларів за унцію. Сьогодні цей метал продовжив дорожчати.
Чому зростає ціна на золото?
Золото зросло в ціні на фоні переговорів Ізраїля та ХАМАС. Інвестори уже оцінюють цю угоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Також вартість цього металу збільшується:
- на фоні невизначеності в США;
- високого попиту на золото;
- коливання індексу долара США (він вагається поблизу двомісячного максимуму);
- очікування зниження ставок ФРС (трейдери очікують зниження на 25 базисних пунктів у жовтні).
Сьогодні подорожчання золота не було таке відчутне як вчора. Зранку його ціна за унцію складала – 4 035,07 долари.
Зверніть увагу! Максимум в середу склав – 4 059,05 доларів за унцію.
Зростання ціни на золото стикається з опором, оскільки дипломатичний прорив у Газі зменшує потоки ризикованих коштів, тоді як поточне відновлення долара США підриває силу злитків, роблячи їх вразливими до скорочень,
– каже старший ринковий аналітик Tradu Нікос Цабурас.
Деякі аналітики вважають, що золото може стабілізуватись найближчим часом. Частина експертів навіть очікує подешевшання цього металу.
Що потрібно знати про золото зараз?
За 2025 рік золото зросло в ціні на більш як 53%. Для порівняння, торік цей метал подешевшав загалом на 27%.
Ще 1 жовтня ціна золота була значно менша. Тоді цей метал коштував 3 891,96 долара за унцію.
Під впливом коливань на світовому ринку, змінилась і закупівельна ціна НБУ на золото. Станом на 9 жовтня, цей банківський метал має вартість – 5 320,45 гривні.