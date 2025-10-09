У середу вартість золота вперше перевищила 4 тисячі доларів за унцію. Сьогодні цей метал продовжив дорожчати.

Чому зростає ціна на золото?

Золото зросло в ціні на фоні переговорів Ізраїля та ХАМАС. Інвестори уже оцінюють цю угоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також вартість цього металу збільшується:

на фоні невизначеності в США;

високого попиту на золото;

коливання індексу долара США (він вагається поблизу двомісячного максимуму);

очікування зниження ставок ФРС (трейдери очікують зниження на 25 базисних пунктів у жовтні).

Сьогодні подорожчання золота не було таке відчутне як вчора. Зранку його ціна за унцію складала – 4 035,07 долари.

Зверніть увагу! Максимум в середу склав – 4 059,05 доларів за унцію.

Зростання ціни на золото стикається з опором, оскільки дипломатичний прорив у Газі зменшує потоки ризикованих коштів, тоді як поточне відновлення долара США підриває силу злитків, роблячи їх вразливими до скорочень,

– каже старший ринковий аналітик Tradu Нікос Цабурас.

Деякі аналітики вважають, що золото може стабілізуватись найближчим часом. Частина експертів навіть очікує подешевшання цього металу.

Що потрібно знати про золото зараз?