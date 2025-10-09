Этот металл снова подорожал: его цена не прекращает расти вверх
- Стоимость золота впервые превысила 4 тысячи долларов за унцию на фоне переговоров Израиля и ХАМАС и неопределенности в США.
- Цена золота также растет из-за высокого спроса, колебания индекса доллара США и ожидания снижения ставок ФРС.
В среду стоимость золота впервые превысила 4 тысячи долларов за унцию. Сегодня этот металл продолжил дорожать.
Почему растет цена на золото?
Золото выросло в цене на фоне переговоров Израиля и ХАМАС. Инвесторы уже оценивают эту сделку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Также стоимость этого металла увеличивается:
- на фоне неопределенности в США;
- высокого спроса на золото;
- колебания индекса доллара США (он колеблется вблизи двухмесячного максимума);
- ожидания снижения ставок ФРС (трейдеры ожидают снижения на 25 базисных пунктов в октябре).
Сегодня подорожание золота не было такое ощутимое как вчера. Утром его цена за унцию составляла – 4 035,07 доллара.
Обратите внимание! Максимум в среду составил – 4 059,05 долларов за унцию.
Рост цены на золото сталкивается с сопротивлением, поскольку дипломатический прорыв в Газе уменьшает потоки рискованных средств, тогда как текущее восстановление доллара США подрывает силу слитков, делая их уязвимыми к сокращениям,
– говорит старший рыночный аналитик Tradu Никос Цабурас.
Некоторые аналитики считают, что золото может стабилизироваться в ближайшее время. Часть экспертов даже ожидает удешевления этого металла.
Что нужно знать о золоте сейчас?
За 2025 год золото выросло в цене на более чем 53%. Для сравнения, в прошлом году этот металл подешевел всего на 27%.
Еще 1 октября цена золота была значительно меньше. Тогда этот металл стоил 3 891,96 доллара за унцию.
Под влиянием колебаний на мировом рынке, изменилась и закупочная цена НБУ на золото. По состоянию на 9 октября, этот банковский металл имеет стоимость – 5 320,45 гривны.