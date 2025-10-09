Укр Рус
9 октября, 16:30
Этот металл снова подорожал: его цена не прекращает расти вверх

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Стоимость золота впервые превысила 4 тысячи долларов за унцию на фоне переговоров Израиля и ХАМАС и неопределенности в США.
  • Цена золота также растет из-за высокого спроса, колебания индекса доллара США и ожидания снижения ставок ФРС.

В среду стоимость золота впервые превысила 4 тысячи долларов за унцию. Сегодня этот металл продолжил дорожать.

Почему растет цена на золото?

Золото выросло в цене на фоне переговоров Израиля и ХАМАС. Инвесторы уже оценивают эту сделку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Также стоимость этого металла увеличивается:

  • на фоне неопределенности в США;
  • высокого спроса на золото;
  • колебания индекса доллара США (он колеблется вблизи двухмесячного максимума);
  • ожидания снижения ставок ФРС (трейдеры ожидают снижения на 25 базисных пунктов в октябре).

Сегодня подорожание золота не было такое ощутимое как вчера. Утром его цена за унцию составляла – 4 035,07 доллара.

Обратите внимание! Максимум в среду составил – 4 059,05 долларов за унцию.

Рост цены на золото сталкивается с сопротивлением, поскольку дипломатический прорыв в Газе уменьшает потоки рискованных средств, тогда как текущее восстановление доллара США подрывает силу слитков, делая их уязвимыми к сокращениям, 
– говорит старший рыночный аналитик Tradu Никос Цабурас.

Некоторые аналитики считают, что золото может стабилизироваться в ближайшее время. Часть экспертов даже ожидает удешевления этого металла.

Что нужно знать о золоте сейчас?

  • За 2025 год золото выросло в цене на более чем 53%. Для сравнения, в прошлом году этот металл подешевел всего на 27%.

  • Еще 1 октября цена золота была значительно меньше. Тогда этот металл стоил 3 891,96 доллара за унцию.

  • Под влиянием колебаний на мировом рынке, изменилась и закупочная цена НБУ на золото. По состоянию на 9 октября, этот банковский металл имеет стоимость – 5 320,45 гривны.