В среду стоимость золота впервые превысила 4 тысячи долларов за унцию. Сегодня этот металл продолжил дорожать.

Почему растет цена на золото?

Золото выросло в цене на фоне переговоров Израиля и ХАМАС. Инвесторы уже оценивают эту сделку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также В бюджете дыра, все деньги на войну: ситуация в России стремительно ухудшается

Также стоимость этого металла увеличивается:

на фоне неопределенности в США;

высокого спроса на золото;

колебания индекса доллара США (он колеблется вблизи двухмесячного максимума);

ожидания снижения ставок ФРС (трейдеры ожидают снижения на 25 базисных пунктов в октябре).

Сегодня подорожание золота не было такое ощутимое как вчера. Утром его цена за унцию составляла – 4 035,07 доллара.

Обратите внимание! Максимум в среду составил – 4 059,05 долларов за унцию.

Рост цены на золото сталкивается с сопротивлением, поскольку дипломатический прорыв в Газе уменьшает потоки рискованных средств, тогда как текущее восстановление доллара США подрывает силу слитков, делая их уязвимыми к сокращениям,

– говорит старший рыночный аналитик Tradu Никос Цабурас.

Некоторые аналитики считают, что золото может стабилизироваться в ближайшее время. Часть экспертов даже ожидает удешевления этого металла.

Что нужно знать о золоте сейчас?