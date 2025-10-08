Чому золото знову подорожчало?

Спотова ціна на золото зросла на 1,2% 8 жовтня. Станом на ранок, вона складала – 4 032,46 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому росте ціна на золото:

росте попит на золото (його визначають як безпечний актив);

через геополітичну невизначеність;

очікування подальшого зниження ставок ФРС (інвестори очікують зниження на 25 базисних пунктів у жовтні);

шатдаун в США, через який зростає невизначеність.

З подоланням барєру в 4 000 доларів відкрилися нові технічні горизонти. Наступні рівні опору бачаться приблизно в межах від 4 050 до 4 100 доларів, тоді як колишній рівень опору на рівні 3 900 доларів тепер служить першою зоною підтримки,

– наголосив трейдер дорогоцінних металів у Heraeus Metals German Александр Цумпфе.

Як дорожчає золото:

у 2025 році золото подорожчало уже на 53%;

а в 2024 за рік це збільшення сягнуло 27%.

Як подорожчало золото за жовтень?

1 жовтня максимальна ціна золота за сесію сягнула – 3 891,96 долара за унцію. Згодом це метал продовжив дорожчати.

Уже 6 жовтня 1 унція золота сягнула – 3 944,63 долара. Надалі цей метал дорожчав і щоденно встановлював новий рекорд. Зокрема, 7 числа максимум склав – 3 977,19 долара за унцію.

Зверніть увагу! 8 жовтня закупівельна вартість найчистішого банківського металу у НБУ сягнула – 5 217,13 гривні.