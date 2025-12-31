Ціни знову летять вниз: стало відомо, що буде з вартістю золота у 2026 році

Вартість золота та срібла знижується. Особливо помітне здешевшання на фоні нещодавнього встановлення рекордів. Імовірно, у 2026 році ці тенденції зміняться.

Що відбувається з ціною на золото 31 грудня 2025?

Спотова вартість срібла сьогодні знизилась на 0,4%. Тепер цей метал коштує – 4 329,12 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Стало відомо, що станеться з монетами 1 та 2 гривні: в НБУ готуються до змін

Нагадаємо, рекорд вартості цього металу було встановлено у п'ятницю. Ціна золота тоді склала 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому зараз дорожчає золото:

геополітична нестабільність;

зниження ставки ФРС;

високий попит на "безпечні" активи від Центробанків;

зростання обсягів активів у біржових фондах.

Аналітики вважають, що золото дорожчатиме надалі.

Можливо, ближче до кінця першого (кварталу 2026 року) ми можемо побачити тест (золота) на позначці 5 000 доларів. Звичайно, схоже, що каталізатори, які оживляють золото, особливо протягом минулого року, стали самопідтримувальними,

– наголосив керівник відділу глобальної макроекономіки Tastylive Ілля Співак.

Яка ціна на срібло 31 грудня?

У середу ціна срібла знизилась на 5,6%. Зараз унція цього металу коштує – 72,20 долара.

Ціна срібла у 2025 збільшувалась, зокрема, через:

обмеження поставок;

та водночас низькі запаси.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали сьогодні?

Спотова ціна на платину впала сьогодні на 10%. Тепер вартість цього металу – 1 979,14 долара за унцію.

Паладій здешевшав на 3,9%. Зараз він коштує – 1 547,81 долара за унцію.

Що важливо знати про здорожчання металів у 2025 році?