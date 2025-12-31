Цены снова летят вниз: стало известно, что будет со стоимостью золота в 2026 году
- Цена золота 31 декабря 2025 года снизилась до 4 329,12 доллара за унцию.
- Аналитики ожидают, что цена золота может достичь 5 000 долларов в первом квартале 2026 года.
Стоимость золота и серебра снижается. Особенно заметно удешевление на фоне недавнего установления рекордов. Вероятно, в 2026 году эти тенденции изменятся.
Что происходит с ценой на золото 31 декабря 2025 года?
Спотовая стоимость серебра сегодня снизилась на 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 329,12 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Стало известно, что произойдет с монетами 1 и 2 гривны: в НБУ готовятся к изменениям
Напомним, рекорд стоимости этого металла был установлен в пятницу. Цена золота тогда составила 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Почему сейчас дорожает золото:
- геополитическая нестабильность;
- снижение ставки ФРС;
- высокий спрос на "безопасные" активы от Центробанков;
- рост объемов активов в биржевых фондах.
Аналитики считают, что золото будет дорожать в дальнейшем.
Возможно, ближе к концу первого (квартала 2026 года) мы можем увидеть тест (золота) на отметке 5 000 долларов. Конечно, похоже, что катализаторы, которые оживляют золото, особенно в течение прошлого года, стали самоподдерживающимися,
– отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.
Какая цена на серебро 31 декабря?
В среду цена серебра снизилась на 5,6%. Сейчас унция этого металла стоит – 72,20 доллара.
Цена серебра в 2025 увеличивалась, в частности, из-за:
- ограничения поставок;
- и одновременно низких запасов.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?
- Спотовая цена на платину упала сегодня на 10%. Теперь стоимость этого металла – 1 979,14 доллара за унцию.
- Палладий подешевел на 3,9%. Сейчас он стоит – 1 547,81 доллара за унцию.
Что важно знать о подорожании металлов в 2025 году?
В 2025 году серебро совершило исторический скачок. Стоимость этого металла выросла на 140%.
Золото, в свою очередь, выросло в цене более чем на 60%. Этот металл продемонстрировал самый сильный годовой рост за последние 40 лет.
Платина также ощутимо подорожала в 2025 году. Всего за год этот металл вырос в цене на 110%.
Вырос в цене и палладий. Он за год "поднялся" почти на 60%.