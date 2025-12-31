Цены снова летят вниз: стало известно, что будет со стоимостью золота в 2026 году

Стоимость золота и серебра снижается. Особенно заметно удешевление на фоне недавнего установления рекордов. Вероятно, в 2026 году эти тенденции изменятся.

Что происходит с ценой на золото 31 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость серебра сегодня снизилась на 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 329,12 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним, рекорд стоимости этого металла был установлен в пятницу. Цена золота тогда составила 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему сейчас дорожает золото:

геополитическая нестабильность;

снижение ставки ФРС;

высокий спрос на "безопасные" активы от Центробанков;

рост объемов активов в биржевых фондах.

Аналитики считают, что золото будет дорожать в дальнейшем.

Возможно, ближе к концу первого (квартала 2026 года) мы можем увидеть тест (золота) на отметке 5 000 долларов. Конечно, похоже, что катализаторы, которые оживляют золото, особенно в течение прошлого года, стали самоподдерживающимися,

– отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Какая цена на серебро 31 декабря?

В среду цена серебра снизилась на 5,6%. Сейчас унция этого металла стоит – 72,20 доллара.

Цена серебра в 2025 увеличивалась, в частности, из-за:

ограничения поставок;

и одновременно низких запасов.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?

Спотовая цена на платину упала сегодня на 10%. Теперь стоимость этого металла – 1 979,14 доллара за унцию.

Палладий подешевел на 3,9%. Сейчас он стоит – 1 547,81 доллара за унцию.

Что важно знать о подорожании металлов в 2025 году?