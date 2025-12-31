Укр Рус
31 декабря, 12:01
3

Цены снова летят вниз: стало известно, что будет со стоимостью золота в 2026 году

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена золота 31 декабря 2025 года снизилась до 4 329,12 доллара за унцию.
  • Аналитики ожидают, что цена золота может достичь 5 000 долларов в первом квартале 2026 года.

Стоимость золота и серебра снижается. Особенно заметно удешевление на фоне недавнего установления рекордов. Вероятно, в 2026 году эти тенденции изменятся.

Что происходит с ценой на золото 31 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость серебра сегодня снизилась на 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 329,12 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Напомним, рекорд стоимости этого металла был установлен в пятницу. Цена золота тогда составила 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему сейчас дорожает золото:

  • геополитическая нестабильность;
  • снижение ставки ФРС;
  • высокий спрос на "безопасные" активы от Центробанков;
  • рост объемов активов в биржевых фондах.

Аналитики считают, что золото будет дорожать в дальнейшем.

Возможно, ближе к концу первого (квартала 2026 года) мы можем увидеть тест (золота) на отметке 5 000 долларов. Конечно, похоже, что катализаторы, которые оживляют золото, особенно в течение прошлого года, стали самоподдерживающимися, 
– отметил руководитель отдела глобальной макроэкономики Tastylive Илья Спивак.

Какая цена на серебро 31 декабря?

В среду цена серебра снизилась на 5,6%. Сейчас унция этого металла стоит – 72,20 доллара.

Цена серебра в 2025 увеличивалась, в частности, из-за:

  • ограничения поставок;
  • и одновременно низких запасов.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы сегодня?

  • Спотовая цена на платину упала сегодня на 10%. Теперь стоимость этого металла – 1 979,14 доллара за унцию.
  • Палладий подешевел на 3,9%. Сейчас он стоит – 1 547,81 доллара за унцию.

Что важно знать о подорожании металлов в 2025 году?

  • В 2025 году серебро совершило исторический скачок. Стоимость этого металла выросла на 140%.

  • Золото, в свою очередь, выросло в цене более чем на 60%. Этот металл продемонстрировал самый сильный годовой рост за последние 40 лет.

  • Платина также ощутимо подорожала в 2025 году. Всего за год этот металл вырос в цене на 110%.

  • Вырос в цене и палладий. Он за год "поднялся" почти на 60%.