Как выросла цена на серебро?
После этих заявлений Трампа фондовые рынки и доллар снизились, повысив спрос инвесторов на золото, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- Спотовое золото подорожало на 1,6% – до 4 669,09 доллара за унцию(в пятницу цена составляла 4 603,02 доллара за унцию)
- Фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1,7% – до 4 674,10 доллара за унцию.
Аналитики объясняют стремительный рост цены общей реакцией рынка, который действует с повышенной осторожностью на фоне геополитических обострений.
Когда снова появляются институциональные и политические риски, рынки быстро реагируют, переориентируясь на безопасные активы, и золото снова становится приоритетным выбором,
– отметила аналитик рынка XS.com. Линь Тран.
Обратите внимание! По словам специалистов, во время геополитической и экономической неопределенности золото обычно "традиционно хорошо себя чувствует". Так, в 2025 году его цена выросла более чем на 64%, а с начала этого года – уже более чем на 8%.
Как изменилась цена на серебро?
- Спотовое серебро 19 января поднялось на 3,5% до 93,17 доллара за унцию (в пятницу его стоимость составляла 91,33 доллара за унцию).
- Сейчас стоимость серебра за год выросла более чем на 30%.
Аналитики JP Morgan отмечают более сильное преимущество золота по сравнению с серебром. Хотя любая резкая коррекция цены серебра может временно повлиять на рынок драгоценных металлов в целом.
При этом специалисты считают, что впечатляющий рост цен на драгоценные металлы продолжится, пишет Bloomberg. В частности, Citigroup делает такие прогнозы на следующие три месяца
- золото достигнет 5 тысяч долларов за унцию;
- серебро взлетит до 100 долларов за унцию.
Геополитические риски продолжают обостряться. Новая торговая неопределенность подрывает перспективы роста, а внешняя политика США разрушает доверие к доллару. Это идеальная смесь для золота и серебра,
– отмечает аналитик Capital.com Кайл Родда.
Важно! В воскресенье Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы для 8 стран Европы, если США не позволят купить Гренландию, поскольку они против посягательств Вашингтона на остров. ЕС в ответ рассматривает свои ответные тарифы. Это заставляет инвесторов обратить внимание на такие безопасные активы, как золото и серебро.
Как изменились цены на другие металлы?
Изменились цена в понедельник и на другие драгоценные металлы, в частности, платину и палладий:
Платина прибавила 1,2%. Этот металл сейчас стоит 2 355,70 доллара за унцию. Хотя еще в пятницу, 16 января, платина торговалась по цене 2 345,78 доллара за унцию.
Палладий подорожал пока на 0,4%. Его стоимость составляет 1 806,70 доллара за унцию. Перед выходными этот драгоценный металл стоил 1 755,04 долларов за унцию.