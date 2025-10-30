Какие сегодня закупочные цены на банковское золото у НБУ?

Банковское золото – то, которое имеет самую высокую пробу, стоит – 5 381,58 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Другие закупочные цены изменились так:

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, по состоянию на 30 октября, имеет цену – 5 365,44 гривны за грамм;

а такой драгоценный металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, имеет цену – 5 327,76 гривны за грамм.

Какие закупочные цены на серебро?

Банковское серебро несколько подешевело. Его цена, в зависимости от категории, такова:

банковское серебро наивысшей пробы – 64,66 гривны за грамм;

этот металл, который не соответствует требованиям по качеству драгоценных металлов – 61,43 гривны за грамм.

Как изменились цены на золото и серебро?