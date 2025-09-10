Золото з початку року здорожчало майже на 40%. Срібло також відчутно зросло в ціні.

Яка ціна банківського золота 10 вересня 2025? 10 вересня банківське золото зросло в ціні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Зміни відчутні: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз Розцінки, встановлені регулятором такі: Банківське золото подорожчало до – 4 775,59 гривні за грам;

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, має ціну – 4 761,26 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 727,83 гривні за грам. Як зросла вартість срібла у вересні? 10 вересня срібло, яке відповідає статусу банківського металу, має ціну – 53,93 гривні за грам.

А от срібло, яке не відповідає вимогам, відносно якості банківських металів коштує – 51,23 гривні за грам. Чим відрізняється банківський дорогоцінний метал від звичайного? Банківський метал "доведений" до найвищих стандартів чистоти. Реалізується він у вигляді злитків і монет. Використовується банківський метал як інвестиційний актив, що дозволяє зберегти капітал. Що відбувається з вартістю золота зараз? На початку місяця – 2 вересня, вартість золота за унцію сягнула – 3 508 доларів. Банківський метал, своєю чергою, коштував – 4 569,61 гривні за грам.

Уже 8 вересня золото відчутно подорожчало. Тоді вартість цього дорогоцінного металу за унцію сягнула 3 622,07 доларів, ціна банківського металу склала – 4 658,50 гривні за грам.

9 вересня було встановлено новий рекорд. Ціна золота за унцію сягнула – 3 659 доларів. А банківський метал в цей день подорожчав до 4 751,37 гривні за грам.